Ella & Louis, The Definitive Collection (5060403742551) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387530
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ella & Louis, The Definitive Collection (5060403742551) виниловая пластинка
Track List
Ella And Louis
|A1
|Can't We Be Friends
|3:48
|A2
|Isn't This A Lovely Day
|6:16
|A3
|Moonlight In Vermont
|3:42
|A4
|They Can't Take That Away From Me
|4:39
|A5
|Under A Blanket Of Blue
|4:17
|A6
|Tenderly
|5:08
|B1
|A Foggy Day
|4:32
|B2
|Stars Fell On Alabama
|3:33
|B3
|Cheek To Cheek
|5:53
|B4
|The Nearness Of You
|5:42
|B5
|April In Paris
|6:35
Ella And Louis Again
|C1
|Don't Be That Way
|5:01
|C2
|Makin' Whoopee
|3:58
|C3
|They All Laughed
|3:48
|C4
|Comes Love
|2:27
|C5
|Autumn In New York
|5:58
|D1
|Let's Do It (Let's Fall In Love)
|8:47
|D2
|Stompin' At The Savoy
|5:14
|D3
|I Won't Dance
|4:45
|D4
|Gee, Baby, Ain't I Good To You
|4:13
|E1
|Let's Call The Whole Thing Off
|4:13
|E2
|These Foolish Things (Remind Me Of You)
|7:38
|E3
|I've Got My Love To Keep Me Warm
|3:11
|E4
|Willow Weep For Me
|4:20
|E5
|I'm Putting All My Eggs In One Basket
|3:27
|F1
|A Fine Romance
|3:54
|F2
|Ill Wind
|3:54
|F3
|Love Is Here To Stay
|4:00
|F4
|I Get A Kick Out Of You
|4:19
|F5
|Learnin' The Blues
|7:13
|F6
|Dream A Little Dream Of Me
|3:06
|F7
|Oops!
|3:12
Porgy And Bess
|G1
|Summertime
|5:00
|G2
|I Wants To Stay Here
|4:38
|G3
|My Man’s Gone Now
|4:02
|G4
|I Got Plenty O’ Nuttin’
|3:52
|G5
|Buzzard Song
|2:58
|G6
|Bess You Is My Woman Now
|5:30
|H1
|It Ain’t Necessarily So
|6:35
|H2
|What You Want Wid Bess?
|2:01
|H3
|A Woman Is A Sometime Thing
|4:48
|H4
|Oh, Doctor Jesus
|2:01
|H5
|Medley: Here Comes De Honey Man / Crab Man / Oh, Dey’s So Fresh And Fine
|3:29
|H6
|There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon For New York
|4:55
|H7
|Bess, Oh Where’s My Bess?
|2:37
|H8
|Oh Lawd, I’m On My Way!
|2:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
Ella And Louis
|A1
|Can't We Be Friends
|3:48
|A2
|Isn't This A Lovely Day
|6:16
|A3
|Moonlight In Vermont
|3:42
|A4
|They Can't Take That Away From Me
|4:39
|A5
|Under A Blanket Of Blue
|4:17
|A6
|Tenderly
|5:08
|B1
|A Foggy Day
|4:32
|B2
|Stars Fell On Alabama
|3:33
|B3
|Cheek To Cheek
|5:53
|B4
|The Nearness Of You
|5:42
|B5
|April In Paris
|6:35
Ella And Louis Again
|C1
|Don't Be That Way
|5:01
|C2
|Makin' Whoopee
|3:58
|C3
|They All Laughed
|3:48
|C4
|Comes Love
|2:27
|C5
|Autumn In New York
|5:58
|D1
|Let's Do It (Let's Fall In Love)
|8:47
|D2
|Stompin' At The Savoy
|5:14
|D3
|I Won't Dance
|4:45
|D4
|Gee, Baby, Ain't I Good To You
|4:13
|E1
|Let's Call The Whole Thing Off
|4:13
|E2
|These Foolish Things (Remind Me Of You)
|7:38
|E3
|I've Got My Love To Keep Me Warm
|3:11
|E4
|Willow Weep For Me
|4:20
|E5
|I'm Putting All My Eggs In One Basket
|3:27
|F1
|A Fine Romance
|3:54
|F2
|Ill Wind
|3:54
|F3
|Love Is Here To Stay
|4:00
|F4
|I Get A Kick Out Of You
|4:19
|F5
|Learnin' The Blues
|7:13
|F6
|Dream A Little Dream Of Me
|3:06
|F7
|Oops!
|3:12
Porgy And Bess
|G1
|Summertime
|5:00
|G2
|I Wants To Stay Here
|4:38
|G3
|My Man’s Gone Now
|4:02
|G4
|I Got Plenty O’ Nuttin’
|3:52
|G5
|Buzzard Song
|2:58
|G6
|Bess You Is My Woman Now
|5:30
|H1
|It Ain’t Necessarily So
|6:35
|H2
|What You Want Wid Bess?
|2:01
|H3
|A Woman Is A Sometime Thing
|4:48
|H4
|Oh, Doctor Jesus
|2:01
|H5
|Medley: Here Comes De Honey Man / Crab Man / Oh, Dey’s So Fresh And Fine
|3:29
|H6
|There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon For New York
|4:55
|H7
|Bess, Oh Where’s My Bess?
|2:37
|H8
|Oh Lawd, I’m On My Way!
|2:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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