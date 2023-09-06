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Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Electric Light Orchestra, Out Of The Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
filter_none Товар входит в коллекцию ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка

Track List

A1Turn To Stone
A2It's Over
A3Sweet Talkin' Woman
A4Across The Border
B1Night In The City
B2Starlight
B3Jungle
B4Believe Me Now
B5Steppin' Out
Concerto For A Rainy Day
C1Standin' In The Rain
C2Big Wheels
C3Summer And Lightning
C4Mr. Blue Sky
D1Sweet Is The Night
D2The Whale
D3Birmingham Blues
D4Wild West Hero

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка

06.09.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Выдающая работа Electric Light Orchestra и их лидера Джефф Линна .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Седьмой альбом британской рок-группы Electric Light Orchestra выпущенный осенью 1977 года , остается одним из их самых успешных , который стал №4 в США и №3 в Великобритании . Джефф Линн , сочинил такое множество песен , что они не уместилась на одной пластинке – пришлось делать двойной альбом . Музыка на грани между задорным симфо-роком и откровенно танцевальной поп-музыкой . Впечатляющий конверт , отражающий научно-фантастическую концепцию альбома , да и сама музыка ни в чем не уступает оформлению . Отличное насыщенное звучание и красочная полиграфия .



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Turn To Stone
A2It's Over
A3Sweet Talkin' Woman
A4Across The Border
B1Night In The City
B2Starlight
B3Jungle
B4Believe Me Now
B5Steppin' Out
Concerto For A Rainy Day
C1Standin' In The Rain
C2Big Wheels
C3Summer And Lightning
C4Mr. Blue Sky
D1Sweet Is The Night
D2The Whale
D3Birmingham Blues
D4Wild West Hero
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.09.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Выдающая работа Electric Light Orchestra и их лидера Джефф Линна .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Седьмой альбом британской рок-группы Electric Light Orchestra выпущенный осенью 1977 года , остается одним из их самых успешных , который стал №4 в США и №3 в Великобритании . Джефф Линн , сочинил такое множество песен , что они не уместилась на одной пластинке – пришлось делать двойной альбом . Музыка на грани между задорным симфо-роком и откровенно танцевальной поп-музыкой . Впечатляющий конверт , отражающий научно-фантастическую концепцию альбома , да и сама музыка ни в чем не уступает оформлению . Отличное насыщенное звучание и красочная полиграфия .


Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (0888751752610) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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