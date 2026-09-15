Slipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 601315
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 110 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SLIPKNOT
Коллекция SLIPKNOT
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSlipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSlipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитSlipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Slipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка
1. A1 Adderall. 2. A2 Dying Song. 3. A3 The Chapeltown Rag. 4. B4 Yen. 5. B5 Hivemind. 6. B6 Warranty. 7. C7 Medicine For The Dead. 8. C8 Acidic. 9. C9 Heirloom. 10. D10 H377. 11. D11 De Sade. 12. D12 Finale.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитArcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитDrake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (080839128...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитRage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) вин...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитColin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитKruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитOST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (08880...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (088807267261...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Bayou Country (coloured) (0888072...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитValerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) винилова...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
1. A1 Adderall. 2. A2 Dying Song. 3. A3 The Chapeltown Rag. 4. B4 Yen. 5. B5 Hivemind. 6. B6 Warranty. 7. C7 Medicine For The Dead. 8. C8 Acidic. 9. C9 Heirloom. 10. D10 H377. 11. D11 De Sade. 12. D12 Finale.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Slipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка – стоимость товара 5110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Slipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка