Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS AGAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 387528
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2 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS AGAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Be That Way, They All Laughed, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy, I Won't Dance, Gee, Baby, Ain't I Good To You?, Let's Call The Whole Thing Off, I've Got My Love To Keep Me Warm, I'm Puttin' All My Eggs In One Basket, A Fine Romance, Love Is Here To Stay, Learnin' The Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Don't Be That Way
|4:59
|A2
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – They All Laughed
|3:46
|A3
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Autumn In New York
|5:57
|A4
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Stompin' At The Savoy
|5:12
|A5
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I Won't Dance
|4:44
|A6
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Gee, Baby, Ain't I Good To You?
|4:12
|B1
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Let's Call The Whole Thing Off
|4:13
|B2
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I've Got My Love To Keep Me Warm
|3:09
|B3
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I'm Puttin' All My Eggs In One Basket
|3:26
|B4
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – A Fine Romance
|3:55
|B5
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Love Is Here To Stay
|3:59
|B6
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Learnin' The Blues
|7:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS AGAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Be That Way, They All Laughed, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy, I Won't Dance, Gee, Baby, Ain't I Good To You?, Let's Call The Whole Thing Off, I've Got My Love To Keep Me Warm, I'm Puttin' All My Eggs In One Basket, A Fine Romance, Love Is Here To Stay, Learnin' The Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Don't Be That Way
|4:59
|A2
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – They All Laughed
|3:46
|A3
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Autumn In New York
|5:57
|A4
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Stompin' At The Savoy
|5:12
|A5
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I Won't Dance
|4:44
|A6
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Gee, Baby, Ain't I Good To You?
|4:12
|B1
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Let's Call The Whole Thing Off
|4:13
|B2
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I've Got My Love To Keep Me Warm
|3:09
|B3
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I'm Puttin' All My Eggs In One Basket
|3:26
|B4
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – A Fine Romance
|3:55
|B5
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Love Is Here To Stay
|3:59
|B6
|Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Learnin' The Blues
|7:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Классический американский блюз. Ремастер со старых записей поэтому сами записи с шумом, пластинка без физических помех. Хорошее переиздание.
Недостатки:
Нет
Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка
Достоинства:
Классический американский блюз. Ремастер со старых записей поэтому сами записи с шумом, пластинка без физических помех. Хорошее переиздание.
Недостатки:
Нет