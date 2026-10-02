Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 402440
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intro
|0:20
|A2
|Black Eyes
|3:04
|A3
|Somewhere Over The Rainbow (Dialogue)
|0:42
|A4
|Fabulous French (Dialogue)
|0:20
|A5
|La Vie En Rose
|3:00
|A6
|I'll Wait For You (Dialogue)
|0:19
|A7
|Maybe It's Time
|2:39
|A8
|Parking Lot (Dialogue)
|0:31
|A9
|Out Of Time
|2:52
|A10
|Alibi
|3:03
|B1
|Trust Me (Dialogue)
|0:32
|B2
|Shallow
|3:35
|B3
|First Stop, Arizona (Dialogue)
|0:10
|B4
|Music To My Eyes
|3:19
|B5
|Diggin' My Grave
|3:57
|B6
|I Love You (Dialogue)
|0:19
|B7
|Always Remember Us This Way
|3:30
|B8
|Unbelievable (Dialogue)
|0:28
|C1
|How Do You Hear It? (Dialogue)
|0:14
|C2
|Look What I Found
|2:55
|C3
|Memphis (Dialogue)
|0:24
|C4
|Heal Me
|3:16
|C5
|I Don't Know What Love Is
|2:57
|C6
|Vows (Dialogue)
|0:17
|C7
|Is That Alright?
|3:11
|C8
|SNL (Dialogue)
|0:13
|C9
|Why Did You Do That?
|3:04
|C10
|Hair Body Face
|3:22
|D1
|Scene 98 (Dialogue)
|0:35
|D2
|Before I Cry
|4:18
|D3
|Too Far Gone
|1:26
|D4
|Twelve Notes (Dialogue)
|1:03
|D5
|I'll Never Love Again (Film Version)
|4:41
|D6
|I'll Never Love Again (Extended Version)
|5:28
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Intro
|0:20
|A2
|Black Eyes
|3:04
|A3
|Somewhere Over The Rainbow (Dialogue)
|0:42
|A4
|Fabulous French (Dialogue)
|0:20
|A5
|La Vie En Rose
|3:00
|A6
|I'll Wait For You (Dialogue)
|0:19
|A7
|Maybe It's Time
|2:39
|A8
|Parking Lot (Dialogue)
|0:31
|A9
|Out Of Time
|2:52
|A10
|Alibi
|3:03
|B1
|Trust Me (Dialogue)
|0:32
|B2
|Shallow
|3:35
|B3
|First Stop, Arizona (Dialogue)
|0:10
|B4
|Music To My Eyes
|3:19
|B5
|Diggin' My Grave
|3:57
|B6
|I Love You (Dialogue)
|0:19
|B7
|Always Remember Us This Way
|3:30
|B8
|Unbelievable (Dialogue)
|0:28
|C1
|How Do You Hear It? (Dialogue)
|0:14
|C2
|Look What I Found
|2:55
|C3
|Memphis (Dialogue)
|0:24
|C4
|Heal Me
|3:16
|C5
|I Don't Know What Love Is
|2:57
|C6
|Vows (Dialogue)
|0:17
|C7
|Is That Alright?
|3:11
|C8
|SNL (Dialogue)
|0:13
|C9
|Why Did You Do That?
|3:04
|C10
|Hair Body Face
|3:22
|D1
|Scene 98 (Dialogue)
|0:35
|D2
|Before I Cry
|4:18
|D3
|Too Far Gone
|1:26
|D4
|Twelve Notes (Dialogue)
|1:03
|D5
|I'll Never Love Again (Film Version)
|4:41
|D6
|I'll Never Love Again (Extended Version)
|5:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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