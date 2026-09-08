Top.Mail.Ru
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 9
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 10
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 11
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 12
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 13
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 14
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 15
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 16
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 17
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE WOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 9
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 10
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 11
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 12
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 13
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 14
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 15
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 16
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 17
  • Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149974
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JETHRO TULL
filter_none Товар входит в коллекцию JETHRO TULL

Коллекция JETHRO TULL


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295847852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE WOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Songs From The Wood, Jack-In-The-Green, Cup Of Wonder, Hunting Girl, Ring Out, Solstice Bells, Velvet Green, The Whistler, Pibroch (Cap In Hand), Fire At Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка

Track List

A1Songs From The Wood4:55
A2Jack-In-The-Green2:31
A3Cup Of Wonder4:34
A4Hunting Girl5:10
A5Ring Out, Solstice Bells3:48
B1Velvet Green6:05
B2The Whistler3:31
B3Pibroch (Cap In Hand)8:35
B4Fire At Midnight2:27



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295847852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE WOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Songs From The Wood, Jack-In-The-Green, Cup Of Wonder, Hunting Girl, Ring Out, Solstice Bells, Velvet Green, The Whistler, Pibroch (Cap In Hand), Fire At Midnight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Songs From The Wood4:55
A2Jack-In-The-Green2:31
A3Cup Of Wonder4:34
A4Hunting Girl5:10
A5Ring Out, Solstice Bells3:48
B1Velvet Green6:05
B2The Whistler3:31
B3Pibroch (Cap In Hand)8:35
B4Fire At Midnight2:27


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...