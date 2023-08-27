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Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
AQUALUNG
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98999
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Коллекция JETHRO TULL
filter_none Товар входит в коллекцию JETHRO TULL

Коллекция JETHRO TULL


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646146604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
AQUALUNG
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Aqualung, Cross-Eyed Mary, Cheap Day Return, Mother Goose, Wond'ring Aloud, Up To Me, My God, Hymn 43, Slipstream, Locomotive Breath, Wind-Up
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка

Track List

Aqualung

A1Aqualung
A2Cross-Eyed Mary
A3Cheap Day Return
A4Mother Goose
A5Wond'ring Aloud
A6Up To Me

My God

B1My God
B2Hymn 43
B3Slipstream
B4Locomotive Breath
B5Wind-Up

Отзывы о товаре Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка

27.08.2023
Елена

Достоинства:
Альбом 1971 года . Ему уже полвека , а слушается каждый раз , как будто впервые , нетленная классика . Это издание не подкачало по всем параметрам , и по оформлению и по звуку . Винил тяжелый , качественный .

Недостатки:
Их просто не может быть .

Комментарий:
В отличие от ранних альбомов Jethro Tull , многие песни в Aqualung являются акустическими . Это мой любимый альбом .
Кто не знаком , однозначно рекомендую .
29.07.2022
Олег

Достоинства:
Четвёртый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull вышел в 1971 году . Является очень успешным диском группы с продажами во всем мире 7 миллионов . В альбоме множество музыкальных жанров с элементами фолка , блюза и хард-рока . Этот альбом считается классикой . В альбоме много акустического материала . Само издание выглядит впечатляюще - красивая обложка ( изображен бездомный с набережной Темзы ) , тяжелый винил и отличный звук .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
На мой ( и не только ) взгляд "Aqualung" - лучшее произведение Jethro Tull . Это значительное явление во всей рок музыке .
Обязателен для приобретения .



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646146604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
AQUALUNG
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Aqualung, Cross-Eyed Mary, Cheap Day Return, Mother Goose, Wond'ring Aloud, Up To Me, My God, Hymn 43, Slipstream, Locomotive Breath, Wind-Up
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

Aqualung

A1Aqualung
A2Cross-Eyed Mary
A3Cheap Day Return
A4Mother Goose
A5Wond'ring Aloud
A6Up To Me

My God

B1My God
B2Hymn 43
B3Slipstream
B4Locomotive Breath
B5Wind-Up
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.08.2023
Елена

Достоинства:
Альбом 1971 года . Ему уже полвека , а слушается каждый раз , как будто впервые , нетленная классика . Это издание не подкачало по всем параметрам , и по оформлению и по звуку . Винил тяжелый , качественный .

Недостатки:
Их просто не может быть .

Комментарий:
В отличие от ранних альбомов Jethro Tull , многие песни в Aqualung являются акустическими . Это мой любимый альбом .
Кто не знаком , однозначно рекомендую .
29.07.2022
Олег

Достоинства:
Четвёртый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull вышел в 1971 году . Является очень успешным диском группы с продажами во всем мире 7 миллионов . В альбоме множество музыкальных жанров с элементами фолка , блюза и хард-рока . Этот альбом считается классикой . В альбоме много акустического материала . Само издание выглядит впечатляюще - красивая обложка ( изображен бездомный с набережной Темзы ) , тяжелый винил и отличный звук .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
На мой ( и не только ) взгляд "Aqualung" - лучшее произведение Jethro Tull . Это значительное явление во всей рок музыке .
Обязателен для приобретения .


Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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