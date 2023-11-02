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Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Porgy & Bess (5060397601155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Porgy & Bess (5060397601155) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Porgy &amp; Bess (5060397601155) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Porgy &amp; Bess (5060397601155) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Porgy &amp; Bess (5060397601155) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
PORGY & BESS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Porgy &amp; Bess (5060397601155) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Porgy &amp; Bess (5060397601155) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Porgy &amp; Bess (5060397601155) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387529
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Коллекция ELLA & LOUIS
filter_none Товар входит в коллекцию ELLA & LOUIS

Коллекция ELLA & LOUIS


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
PORGY & BESS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Overture, Summertime, I Wants To Stay Here, My Man's Gone Now, I Got Plenty O' Nuttin', Buzzard Song, Bess, You Is My Woman Now, It Ain't Necessarily So, What You Want Wid Bess?, A Woman Is A Sometime Thing, Oh, Doctor Jesus, Medley: Here Come De Honey Man - Crab Man - Oh, Dey's So Fresh And Fine (Strawberry Woman), There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York, Bess, Oh Where's My Bess?, Oh Lawd, I'm On My Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Porgy & Bess (5060397601155) виниловая пластинка

Track List

A1Overture10:52
A2Summertime4:58
A3I Wants To Stay Here4:38
A4My Man's Gone Now4:02
A5I Got Plenty O' Nuttin'3:52
A6Buzzard Song2:58
A7Bess, You Is My Woman Now5:28
B1It Ain't Necessarily So6:34
B2What You Want Wid Bess?1:59
B3A Woman Is A Sometime Thing4:47
B4Oh, Doctor Jesus2:00
B5Medley: Here Come De Honey Man - Crab Man - Oh, Dey's So Fresh And Fine (Strawberry Woman)3:29
B6There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York4:51
B7Bess, Oh Where's My Bess?2:36
B8Oh Lawd, I'm On My Way2:57

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Porgy & Bess (5060397601155) виниловая пластинка

02.11.2023
Рустем

Достоинства:
Отличный звук. Да, издание новодельное, но вопросов ни к записи ни к полиграфии нет.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В текущей ситуации радует цена + пластинка под любое настроение



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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
PORGY & BESS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Overture, Summertime, I Wants To Stay Here, My Man's Gone Now, I Got Plenty O' Nuttin', Buzzard Song, Bess, You Is My Woman Now, It Ain't Necessarily So, What You Want Wid Bess?, A Woman Is A Sometime Thing, Oh, Doctor Jesus, Medley: Here Come De Honey Man - Crab Man - Oh, Dey's So Fresh And Fine (Strawberry Woman), There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York, Bess, Oh Where's My Bess?, Oh Lawd, I'm On My Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Overture10:52
A2Summertime4:58
A3I Wants To Stay Here4:38
A4My Man's Gone Now4:02
A5I Got Plenty O' Nuttin'3:52
A6Buzzard Song2:58
A7Bess, You Is My Woman Now5:28
B1It Ain't Necessarily So6:34
B2What You Want Wid Bess?1:59
B3A Woman Is A Sometime Thing4:47
B4Oh, Doctor Jesus2:00
B5Medley: Here Come De Honey Man - Crab Man - Oh, Dey's So Fresh And Fine (Strawberry Woman)3:29
B6There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York4:51
B7Bess, Oh Where's My Bess?2:36
B8Oh Lawd, I'm On My Way2:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.11.2023
Рустем

Достоинства:
Отличный звук. Да, издание новодельное, но вопросов ни к записи ни к полиграфии нет.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В текущей ситуации радует цена + пластинка под любое настроение


Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Porgy & Bess (5060397601155) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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