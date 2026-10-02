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Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка

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Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка - фото 1
Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: THE NUTCRACKER
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка - фото 1
  • Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165943
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка
3 730 руб.
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Коллекция PREVIN, ANDRE / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
filter_none Товар входит в коллекцию PREVIN, ANDRE / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Коллекция PREVIN, ANDRE / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295923914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: THE NUTCRACKER
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1. The Decoration Of The Christmas Tree, No. 2. March, No. 3. Children's Galop, And Entry Of The Parents, No. 4. Arrival Of Drosselmeyer, No. 5. Grandfather Dance, No. 6. Scena, No. 7. Scena (Battle), No. 8. Scena, No. 9. Waltz Of The Snowflakes, No. 10. Scena – Confiturembourg (The Kingdom Of Sweets), No. 11. Scena, No. 12. Divertissement: (a) Chocolate (b) Coffee (Arab Dance) (c) Tea (Chinese Dance) (d) Trepak (e) Flutes (f) Mother Gigogne, No. 13. Waltz Of The Flowers, No. 14. Pas De Deux
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка

Track List

Overture, Act I
A1No. 1. The Decoration Of The Christmas Tree
A2No. 2. March
A3No. 3. Children's Galop, And Entry Of The Parents
A4No. 4. Arrival Of Drosselmeyer
A5No. 5. Grandfather Dance
B1No. 6. Scena
B2No. 7. Scena (Battle)
B3No. 8. Scena
B4No. 9. Waltz Of The Snowflakes
Act II
C1No. 10. Scena – Confiturembourg (The Kingdom Of Sweets)
C2No. 11. Scena
C3No. 12. Divertissement: (a) Chocolate (b) Coffee (Arab Dance) (c) Tea (Chinese Dance) (d) Trepak (e) Flutes (f) Mother Gigogne
D1No. 13. Waltz Of The Flowers
D2No. 14. Pas De Deux: Variation I – Tarantella; Variation II – Sugar-Plum Fairy And Coda
D3No. 15. Final Waltz And Apotheosis

Отзывы о товаре Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295923914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: THE NUTCRACKER
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1. The Decoration Of The Christmas Tree, No. 2. March, No. 3. Children's Galop, And Entry Of The Parents, No. 4. Arrival Of Drosselmeyer, No. 5. Grandfather Dance, No. 6. Scena, No. 7. Scena (Battle), No. 8. Scena, No. 9. Waltz Of The Snowflakes, No. 10. Scena – Confiturembourg (The Kingdom Of Sweets), No. 11. Scena, No. 12. Divertissement: (a) Chocolate (b) Coffee (Arab Dance) (c) Tea (Chinese Dance) (d) Trepak (e) Flutes (f) Mother Gigogne, No. 13. Waltz Of The Flowers, No. 14. Pas De Deux
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Overture, Act I
A1No. 1. The Decoration Of The Christmas Tree
A2No. 2. March
A3No. 3. Children's Galop, And Entry Of The Parents
A4No. 4. Arrival Of Drosselmeyer
A5No. 5. Grandfather Dance
B1No. 6. Scena
B2No. 7. Scena (Battle)
B3No. 8. Scena
B4No. 9. Waltz Of The Snowflakes
Act II
C1No. 10. Scena – Confiturembourg (The Kingdom Of Sweets)
C2No. 11. Scena
C3No. 12. Divertissement: (a) Chocolate (b) Coffee (Arab Dance) (c) Tea (Chinese Dance) (d) Trepak (e) Flutes (f) Mother Gigogne
D1No. 13. Waltz Of The Flowers
D2No. 14. Pas De Deux: Variation I – Tarantella; Variation II – Sugar-Plum Fairy And Coda
D3No. 15. Final Waltz And Apotheosis
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Previn, andre / London Symphony Orchestra, Tchaikovsky: The Nutcracker (0190295923914) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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