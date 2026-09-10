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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387527
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This A Lovely Day, Moonlight In Vermont, They Can't Take That Away From Me, Under A Blanket Of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, April In Paris
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка

Track List

A1Can't We Be Friends
A2Isn't This A Lovely Day
A3Moonlight In Vermont
A4They Can't Take That Away From Me
A5Under A Blanket Of Blue
A6Tenderly
B1A Foggy Day
B2Stars Fell On Alabama
B3Cheek To Cheek
B4The Nearness Of You
B5April In Paris

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella And Louis (5060397601216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This A Lovely Day, Moonlight In Vermont, They Can't Take That Away From Me, Under A Blanket Of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, April In Paris
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Can't We Be Friends
A2Isn't This A Lovely Day
A3Moonlight In Vermont
A4They Can't Take That Away From Me
A5Under A Blanket Of Blue
A6Tenderly
B1A Foggy Day
B2Stars Fell On Alabama
B3Cheek To Cheek
B4The Nearness Of You
B5April In Paris
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