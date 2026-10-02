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David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка

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David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 9
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 10
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 11
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ALADDIN SANE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 9
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 10
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 11
  • David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646289431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ALADDIN SANE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Watch That Man, Aladdin Sane (1913-1938-197?), Drive-In Saturday, Panic In Detroit, Cracked Actor, Time, The Prettiest Star, Let's Spend The Night Together, The Jean Genie, Lady Grinning Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
Нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка

Track List

A1Watch That Man4:30
A2Aladdin Sane (1913-1938-197?)5:15
A3Drive-In Saturday4:38
A4Panic In Detroit4:30
A5Cracked Actor3:01
B1Time5:10
B2The Prettiest Star3:28
B3Let's Spend The Night Together3:10
B4The Jean Genie4:06
B5Lady Grinning Soul3:53



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646289431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ALADDIN SANE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Watch That Man, Aladdin Sane (1913-1938-197?), Drive-In Saturday, Panic In Detroit, Cracked Actor, Time, The Prettiest Star, Let's Spend The Night Together, The Jean Genie, Lady Grinning Soul
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
Нет
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Watch That Man4:30
A2Aladdin Sane (1913-1938-197?)5:15
A3Drive-In Saturday4:38
A4Panic In Detroit4:30
A5Cracked Actor3:01
B1Time5:10
B2The Prettiest Star3:28
B3Let's Spend The Night Together3:10
B4The Jean Genie4:06
B5Lady Grinning Soul3:53


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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