Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 711403
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4 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197984648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
House
Трек-лист
Song For The Lonely, A Different Kind Of Love Song, Alive Again, The Music's No Good Without You, Rain, Rain, Real Love, Love So High, Body To Body, Heart To Heart, Love Is A Lonely Place Without You, Love One Another, When You Walk Away, When The Money's Gone
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка
Living Proof выпущенный 6 ноября 2001 года, — 24-й студийный альбом Шер. После успеха Believe этот альбом продолжает ее набег на стили танцевальной поп-музыки и диско. Он получил неоднозначные отзывы: некоторые критики отметили его сходство с Believe а другие оценили энергичные и запоминающиеся мелодии. Несмотря на то, что он не достиг такого же уровня успеха, как его предшественник, он по-прежнему нашел отклик у аудитории во всем мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197984648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
House
Трек-лист
Song For The Lonely, A Different Kind Of Love Song, Alive Again, The Music's No Good Without You, Rain, Rain, Real Love, Love So High, Body To Body, Heart To Heart, Love Is A Lonely Place Without You, Love One Another, When You Walk Away, When The Money's Gone
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Living Proof выпущенный 6 ноября 2001 года, — 24-й студийный альбом Шер. После успеха Believe этот альбом продолжает ее набег на стили танцевальной поп-музыки и диско. Он получил неоднозначные отзывы: некоторые критики отметили его сходство с Believe а другие оценили энергичные и запоминающиеся мелодии. Несмотря на то, что он не достиг такого же уровня успеха, как его предшественник, он по-прежнему нашел отклик у аудитории во всем мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - по цене 4490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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