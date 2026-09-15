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David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка

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David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
The Buddha Of Suburbia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
The Buddha Of Suburbia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка

LP1: A1 Buddha Of Suburbia. A2 Sex And The Church. A3 South Horizon. B1 The Mysteries. B2 Bleed Like A Craze, Dad. LP2: C1 Strangers When We Meet. C2 Dead Against It. C3 Untitled No. 1. D1 Ian Fish, U.K. Heir. D2 Buddha Of Suburbia.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
The Buddha Of Suburbia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
LP1: A1 Buddha Of Suburbia. A2 Sex And The Church. A3 South Horizon. B1 The Mysteries. B2 Bleed Like A Craze, Dad. LP2: C1 Strangers When We Meet. C2 Dead Against It. C3 Untitled No. 1. D1 Ian Fish, U.K. Heir. D2 Buddha Of Suburbia.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - The Buddha Of Suburbia (0190295253400) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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