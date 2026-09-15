David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка
История «TOY» берет начало в 1999 году, когда Боуи готовился к выступлению на канале VH1. Дэвид хотел исполнить какую-нибудь раннюю песню, вышедшую до «Space Oddity». Он выбрал «Can’t Help Thinking About Me», записанную в 1966-м, и сыграл ее впервые за 30 лет. Песня вошла в сетлист короткого промо-тура альбома «hours…», а в начале 2000 года Дэвид и продюсер Марк Плати составили список ранних песен Боуи для перезаписи. «TOY» получил свое название в честь новой песни, идущей в треклисте последней. Трек «Toy (Your Turn To Drive)» родился в конце одного из живых дублей «I Dig Everything». Трек основан на переделанных инструментальных партиях. Барабаны Стерлинга Кэмпбелла, бас-гитара Гейл Энн Дорси и фортепиано Майка Гарсона были зациклены и добавлены к гитарной партии Эрла Слика, которая была сэмплирована, растянута и использована в качестве повторяющегося фрагмента. А бэк-вокал Холли Палмер и Эмм Гринер из «I Dig Everything» порезали и собрали заново. Марк Плати вспоминает: «Поскольку этот трек основан на “I Dig Everything”, именно он лучше всего смотрится в конце альбома. Это также подходящее послесловие к эпохе “TOY”». В состав «TOY: BOX» также войдет сет с компакт-дисками и десятидюймовыми пластинками с разными альтернативными миксами и альтернативными версиями песен. Это в том числе би-сайды: дебютный сингл Дэвида «Liza Jane» и трек 1967 года «In The Heat Of The Morning» в поздних миксах Тони Висконти. Кроме них, в треклист вошла «тибетская версия» песни «Silly Boy Blue», записанная в нью-йоркской студии Looking Glass в 2001 году. В то время Боуи выступал на знаменитом благотворительном концерте Tibet House. В записи трека участвовали Филип Гласс (фортепиано) и Моби (гитара). Третья часть сета состоит из особенных миксов — «акустических и одновременно немного электрических» («Unplugged & Somewhat Slightly Electric»). Марк Плати объясняет, как так получилось: «Пока мы записывали основные треки, Эрл Слик посоветовал наложить акустические гитары на все песни. Он сказал, что таким трюком пользовался Кит Ричардс. Иногда эти гитары были частью треков, а в других случаях они получались “подсознательными”.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре David Bowie - Toy (V10) (Box) (0190296773259) виниловая пластинка