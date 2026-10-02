Spice Girls - Greatest Hits (0602508119354) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 403131
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4 550 руб.
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Коллекция Spice Girls
Коллекция Spice Girls
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитSpice Girls - Greatest Hits (0602508119354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитSpice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508119354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Wannabe, There, 2 Become 1, Mama, You Think You Are, Move Over, Spice Up Your Life, Too Much, Stop, Viva Forever, Let Love Lead The Way, Holler, Headlines (Friendship Never Ends), Voodoo, Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spice Girls - Greatest Hits (0602508119354) виниловая пластинка
Greatest Hits - альбом лучших хитов английской женской группы Spice Girls. Он был выпущен во всем мире в течение ноября 2007 года, за исключением Соединенных Штатов, где он получил ограниченный выпуск 6 ноября 2007 года через Victoria's Secret и полный релиз 15 января 2008 года.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508119354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Wannabe, There, 2 Become 1, Mama, You Think You Are, Move Over, Spice Up Your Life, Too Much, Stop, Viva Forever, Let Love Lead The Way, Holler, Headlines (Friendship Never Ends), Voodoo, Goodbye
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Greatest Hits - альбом лучших хитов английской женской группы Spice Girls. Он был выпущен во всем мире в течение ноября 2007 года, за исключением Соединенных Штатов, где он получил ограниченный выпуск 6 ноября 2007 года через Victoria's Secret и полный релиз 15 января 2008 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Spice Girls - Greatest Hits (0602508119354) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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