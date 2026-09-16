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Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка

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Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Je Te Dis Vous
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707830
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Je Te Dis Vous
Жанр
Шансон
Трек-лист
Y'Avait Tant D'Etoiles, Hotel Normandy, Je Retiens Mon Souffle, Ceux Qui N'Ont Rien, Il Me Dit Que Je Suis Belle (Version Album), Space In My Heart, La Liberte, Fatiguee D'Attendre, Jojo, Je Te Dis Vous, Reste Sur Moi, Ganz Und Gar, Out Of The Rain, It's A Man's World, Entrer Dans La Lumiere
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка

"Je Te Dis Vous" - третий студийный альбом Патрисии Каас, который она выпустила в 1993 году. После большого успеха первых двух альбомов Каас обратилась к продюсеру Робину Миллару, который уже работал с Sade и Fine Young Cannibals, и спродюсировала альбом на студии Eel Pie в Лондоне, принадлежащей Питу Тауншенду. Альбом закрепил за ней статус международной звезды и разошелся тиражом в три миллиона копий в более чем 47 странах В альбом вошли три англоязычные композиции, в том числе кавер-версия песни Джеймса Брауна "It's A Man's World". В композициях "Out Of The Rain" и "Ceux Qui N'Ont Rien" Каас аккомпанировал на гитаре Крису Ри. С альбома было выпущено два сингла, в том числе "Il Me Dit Que Je Suis Belle", который и по сей день остается одним из самых успешных и популярных треков. Альбом "Je Te Dis Vous" выпущен ограниченным тиражом в 1500 пронумерованных копий на желтом виниле и включает в себя вкладыш.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Je Te Dis Vous
Жанр
Шансон
Трек-лист
Y'Avait Tant D'Etoiles, Hotel Normandy, Je Retiens Mon Souffle, Ceux Qui N'Ont Rien, Il Me Dit Que Je Suis Belle (Version Album), Space In My Heart, La Liberte, Fatiguee D'Attendre, Jojo, Je Te Dis Vous, Reste Sur Moi, Ganz Und Gar, Out Of The Rain, It's A Man's World, Entrer Dans La Lumiere
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Je Te Dis Vous" - третий студийный альбом Патрисии Каас, который она выпустила в 1993 году. После большого успеха первых двух альбомов Каас обратилась к продюсеру Робину Миллару, который уже работал с Sade и Fine Young Cannibals, и спродюсировала альбом на студии Eel Pie в Лондоне, принадлежащей Питу Тауншенду. Альбом закрепил за ней статус международной звезды и разошелся тиражом в три миллиона копий в более чем 47 странах В альбом вошли три англоязычные композиции, в том числе кавер-версия песни Джеймса Брауна "It's A Man's World". В композициях "Out Of The Rain" и "Ceux Qui N'Ont Rien" Каас аккомпанировал на гитаре Крису Ри. С альбома было выпущено два сингла, в том числе "Il Me Dit Que Je Suis Belle", который и по сей день остается одним из самых успешных и популярных треков. Альбом "Je Te Dis Vous" выпущен ограниченным тиражом в 1500 пронумерованных копий на желтом виниле и включает в себя вкладыш.


Теги товара: Шансон
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Купить Patricia Kaas - Je Te Dis Vous (coloured) (8719262038615) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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