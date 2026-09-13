Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fleetwood Mac - Greatest Hits (coloured) (0081227811815) виниловая пластинка
Greatest Hits - это выпущенный в 1988 году сборник знаменитой британо-американской рок-группы Fleetwood Mac. Он охватывает период наибольшего коммерческого успеха группы, с середины 1970-х до конца 1980-х. Переиздание на виниле.. В 1988 году была выпущена компиляция Greatest Hits, которая стала одним из самых популярных альбомов рок-группы Fleetwood Mac. Оно и не удивительно — под одной обложкой собрали лучшие хиты группы за период середины 70-х – поздних 80-х. С самого первого издания сборник получил огромную компиляцию, завоевав мультиплатиновые статусы по всему миру. Со временем эта работа не потеряла популярности, недаром же в 2012 году она заняла первую строку чарта Billboard US Top Catalog Albums. Fleetwood Mac начала свою деятельность в 1967 году. Группа неоднократно меняла жанры и состав, а потому её популярность продержалась вплоть до XXI века. Вначале команда исполняла исключительно блюз и блюз-роковые композиции, затем переключилась на рок, а с середины 70-х и по сей день в основном исполняет музыку в стиле поп-рок. Всего на счету команды 20 студийных альбомов, а так же масса концертных записей, сборников и синглов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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