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Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка

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Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 1
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 2
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 3
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 4
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 5
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 6
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 7
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 8
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Semiramis
Альбом (сингл)
La Fine Non Esiste
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 1
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 2
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 3
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 4
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 5
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 6
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 7
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 8
  • Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158026047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Semiramis
Альбом (сингл)
La Fine Non Esiste
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Quel Secondo Regno, Ansie, Donna Dalle Ali D’acciaio, Non Chiedere A Un Dio, Tenda Rossa, Sua Maest? Il Cuore
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Semiramis / La Fine Non Esiste (Clear Orange, Limited) (1LP) - это отличный способ добавить в свою коллекцию новый музыкальный опыт. Альбом La Fine Non Esiste группы Semiramis представлен в формате одиночного винилового диска, прозрачного оранжевого цвета. В этом альбоме Вы отыщете удивительные мелодии, исполненные с большой эмоциональностью и искусством группы Semiramis. Купить виниловую пластинку Semiramis / La Fine Non Esiste (Clear Orange, Limited) (1LP) - это прекрасная возможность для поклонников группы Semiramis и коллекционеров виниловых записей. Ощутите уникальную атмосферу и наслаждайтесь творчеством Semiramis, создавая неповторимое музыкальное путешествие.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158026047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Semiramis
Альбом (сингл)
La Fine Non Esiste
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Quel Secondo Regno, Ansie, Donna Dalle Ali D’acciaio, Non Chiedere A Un Dio, Tenda Rossa, Sua Maest? Il Cuore
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Купить виниловую пластинку Semiramis / La Fine Non Esiste (Clear Orange, Limited) (1LP) - это отличный способ добавить в свою коллекцию новый музыкальный опыт. Альбом La Fine Non Esiste группы Semiramis представлен в формате одиночного винилового диска, прозрачного оранжевого цвета. В этом альбоме Вы отыщете удивительные мелодии, исполненные с большой эмоциональностью и искусством группы Semiramis. Купить виниловую пластинку Semiramis / La Fine Non Esiste (Clear Orange, Limited) (1LP) - это прекрасная возможность для поклонников группы Semiramis и коллекционеров виниловых записей. Ощутите уникальную атмосферу и наслаждайтесь творчеством Semiramis, создавая неповторимое музыкальное путешествие.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Semiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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