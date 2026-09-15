Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (8719262033191) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Music on Vinyl – идеальный выбор для ценителей качественного звука и эксклюзивных изданий. Эта пластинка весом 180 грамм позволяет насладиться чистым и насыщенным звуком зарубежного блюз-рока. Формат издания – 2 LP, что обеспечивает продолжительное музыкальное погружение и прекрасное качество звучания. Диаметр пластинки составляет 12 дюймов, и она выполнена из голубого винила, что добавляет изюминку и коллекционную ценность каждому экземпляру. Оба конверта и винил находятся в состоянии "Still Sealed" (SS), гарантируя их абсолютную новизну и идеальное состояние. Это издание выпущено ограниченным тиражом – отличный шанс для меломанов и коллекционеров заполучить уникальное произведение музыкального искусства. Пластинка представлена под брендом Music on Vinyl, который славится своим качеством и вниманием к деталям. Этот винил станет значимым дополнением для любой коллекции и принесет истинное удовольствие от прослушивания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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