Jethro Tull - Aqualung Live (2025 Remaster) (0198029621419) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Aqualung Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 720457
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029621419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Aqualung Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Aqualung (Live 2004 - Remaster 2025), Crosseyed Mary (Live 2004 - Remaster 2025), Cheap Day Return (Live 2004 - Remaster 2025), Mother Goose (Live 2004 - Remaster 2025), Wond'ring Aloud (Live 2004 - Remaster 2025), Up To Me (Live 2004 - Remaster 2025 ), My God (Live 2004 - Remaster 2025), Hymn 43 (Live 2004 - Remaster 2025), Slipstream (Live 2004 - Remaster 2025), Locomotive Breath (Live 2004 - Remaster 2025 ), Wind-Up (Live 2004 - Remaster 2025)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Aqualung Live (2025 Remaster) (0198029621419) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание на виниле альбома Jethro Tull "Aqualung Live" 2005 года. Первоначально выпущенный в 2005 году альбом "Aqualung Live" представляет собой полноформатную студийную запись классического альбома "Aqualung" в исполнении Иэна Андерсона, Мартина Барре, Доана Перри, Эндрю Гиддингса и Джонатана Нойса. Записи были сделаны в 2004 году в рамках серии передач Sirius XM "Then Again Live" и были ремастированы для этого релиза. Альбом впервые выйдет с новым мастерингом на 180-граммовом виниле в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029621419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Aqualung Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Aqualung (Live 2004 - Remaster 2025), Crosseyed Mary (Live 2004 - Remaster 2025), Cheap Day Return (Live 2004 - Remaster 2025), Mother Goose (Live 2004 - Remaster 2025), Wond'ring Aloud (Live 2004 - Remaster 2025), Up To Me (Live 2004 - Remaster 2025 ), My God (Live 2004 - Remaster 2025), Hymn 43 (Live 2004 - Remaster 2025), Slipstream (Live 2004 - Remaster 2025), Locomotive Breath (Live 2004 - Remaster 2025 ), Wind-Up (Live 2004 - Remaster 2025)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Ремастированное переиздание на виниле альбома Jethro Tull "Aqualung Live" 2005 года. Первоначально выпущенный в 2005 году альбом "Aqualung Live" представляет собой полноформатную студийную запись классического альбома "Aqualung" в исполнении Иэна Андерсона, Мартина Барре, Доана Перри, Эндрю Гиддингса и Джонатана Нойса. Записи были сделаны в 2004 году в рамках серии передач Sirius XM "Then Again Live" и были ремастированы для этого релиза. Альбом впервые выйдет с новым мастерингом на 180-граммовом виниле в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Jethro Tull - Aqualung Live (2025 Remaster) (0198029621419) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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