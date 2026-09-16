Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Secret Treaties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 711686
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Secret Treaties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитElvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитShemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015)...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в Сплит5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (col...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитVolbeat - God Of Angels Trust (coloured) (0602475792352) винилов...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитVolbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (08880...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) винилов...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMurray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) винилова...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMadeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) винилова...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Secret Treaties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - по цене 4490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка