Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 601307
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка
Strong. No Regrets. Millennium. Phoenix From The Flames. Win Some Lose Some. Grace. Jesus In A Camper Van. Heaven From Here. Karma Killer. Shes The One. Man Machine. These Dreams. Stand Your Ground. Stalkers Day Off (Ive Been Hanging Around).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Strong. No Regrets. Millennium. Phoenix From The Flames. Win Some Lose Some. Grace. Jesus In A Camper Van. Heaven From Here. Karma Killer. Shes The One. Man Machine. These Dreams. Stand Your Ground. Stalkers Day Off (Ive Been Hanging Around).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличная пластинка.
Качественное переиздание.
Каеф)
Недостатки:
нет
Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Robbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная пластинка.
Качественное переиздание.
Каеф)
Недостатки:
нет