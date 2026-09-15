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Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка

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Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 1
Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 2
Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 3
Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Equator
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 1
  • Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 2
  • Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 3
  • Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Equator
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Equator
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - по цене 4490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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