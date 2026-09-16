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Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка

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Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 1
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 2
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 3
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 4
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 5
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 6
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 7
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 8
Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Teatro D'Ira
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 1
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 2
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 3
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 4
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 5
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 6
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 7
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 8
  • Maneskin - Teatro D&#039;Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707947
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398729015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Teatro D'Ira
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Zitti E Buoni, Coraline, Lividi Sui Gomiti, I Wanna Be Your Slave, In Nome Del Padre, For Your Love, La Paura Del Buio, Vent'anni
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка

Вышедший весной этого года альбом итальянской поп-рок-группы M?neskin, победителей конкурса Евровидение-2021.. После дебютного альбома Il ballo della vita, дважды платинового диска, самая дерзкая группа на итальянской сцене представляет Teatro dira - Vol. I - первый том нового более широкого проекта, который будет развиваться в течение года, и это расскажет почти в реальном времени о творческих разработках и о следующих важных событиях в жизни группы. Амбициозный и постоянно развивающийся путь начался с сингла «vent’anni» (получившего платиновый статус) и беспрецедентного «Zitti e buoni», который привел группу к участию в грядущем, 71-м фестивале Сан-Ремо. Полностью написанный группой, новый альбом был записан вживую, в духе атмосферы бутлегов 70-х, с идеей и желанием воссоздать живое измерение, испытанное группой во время их первого длительного турне из 70 концертов по Италии и Европе. Полностью сыгранная, сырая, современная пластинка, способная передать стиль и звучание группы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398729015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Teatro D'Ira
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Zitti E Buoni, Coraline, Lividi Sui Gomiti, I Wanna Be Your Slave, In Nome Del Padre, For Your Love, La Paura Del Buio, Vent'anni
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедший весной этого года альбом итальянской поп-рок-группы M?neskin, победителей конкурса Евровидение-2021.. После дебютного альбома Il ballo della vita, дважды платинового диска, самая дерзкая группа на итальянской сцене представляет Teatro dira - Vol. I - первый том нового более широкого проекта, который будет развиваться в течение года, и это расскажет почти в реальном времени о творческих разработках и о следующих важных событиях в жизни группы. Амбициозный и постоянно развивающийся путь начался с сингла «vent’anni» (получившего платиновый статус) и беспрецедентного «Zitti e buoni», который привел группу к участию в грядущем, 71-м фестивале Сан-Ремо. Полностью написанный группой, новый альбом был записан вживую, в духе атмосферы бутлегов 70-х, с идеей и желанием воссоздать живое измерение, испытанное группой во время их первого длительного турне из 70 концертов по Италии и Европе. Полностью сыгранная, сырая, современная пластинка, способная передать стиль и звучание группы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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