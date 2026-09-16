Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка
Альбом 2013 года переиздан на цветном виниле!. Closer to the Truth стал первым альбомом Шер более чем за десять лет с момента ее релиза Living Proof в 2001 году. В альбом входит первый сингл "Woman's World", который занял первое место в танцевальном чарте Billboard. Второй сингл — кавер на песню Майли Сайрус «I Hope You Find It» из фильма 2010 года « Последняя песня». В альбом также вошли еще два кавера: «Sirens» Нелл Брайден и «Dressed to Kill» Престона. Первоначально она планировала создать альбом, ориентированный на поп-рок, Closer to the Truth в конечном итоге стал современной клубной пластинкой. В качестве исполнительного продюсера она привлекла предыдущего соавтора Марка Тейлора для работы вместе с новыми продюсерами, такими как Пол Окенфолд, Билли Манн, Тимбалэнд и MachoPsycho. В альбоме присутствует дополнительный вокал певцов Пинк и Джейка Ширса.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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