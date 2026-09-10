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Тонер Konica-Minolta bizhub C458/558/658 желтый TN-514Y (o) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Konica-Minolta bizhub C458/558/658 желтый TN-514Y (o)

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Тонер Konica-Minolta bizhub C458/558/658 желтый TN-514Y (o)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C458, 558, 658
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 334879
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Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C458, 558, 658
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х8х8
Вес, г.
800

Описание товара Тонер Konica-Minolta bizhub C458/558/658 желтый TN-514Y (o)

Konica Minolta понимает скрытые проблемы и стоит у руля общественных преобразований, используя возможности времени перемен. С момента основания мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем ключевые технологии в области передачи изображений, производства материалов, оптики и нанообработки. Нас объединяют прочные связи почти с двумя миллионами корпоративных клиентов по всему миру.

Отзывы о товаре Тонер Konica-Minolta bizhub C458/558/658 желтый TN-514Y (o)




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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C458, 558, 658
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Konica Minolta понимает скрытые проблемы и стоит у руля общественных преобразований, используя возможности времени перемен. С момента основания мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем ключевые технологии в области передачи изображений, производства материалов, оптики и нанообработки. Нас объединяют прочные связи почти с двумя миллионами корпоративных клиентов по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Konica-Minolta bizhub C458/558/658 желтый TN-514Y (o) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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