Top.Mail.Ru
Тонер-картридж Aficio MP C3003/C3503 тип MP C3503 голубой (18K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер-картридж Aficio MP C3003/C3503 тип MP C3503 голубой (18K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер-картридж Aficio MP C3003/C3503 тип MP C3503 голубой (18K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332718
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х9х9
Вес, г.
650

Описание товара Тонер-картридж Aficio MP C3003/C3503 тип MP C3503 голубой (18K)

Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Aficio MP C3003/C3503 тип MP C3503 голубой (18K)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Aficio MP C3003/C3503 тип MP C3503 голубой (18K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...