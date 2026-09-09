Картридж Kyocera TK-8525C
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
4053ci 4053, TASKalfa 4052ci 4052
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
4053ci 4053, TASKalfa 4052ci 4052
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х7х6
Вес, г.
760
Описание товара Картридж Kyocera TK-8525C
Картридж Kyocera TK-8525C
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
4053ci 4053, TASKalfa 4052ci 4052
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Картридж Kyocera TK-8525C
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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