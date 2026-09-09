Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw, MF443dw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 319510
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw, MF443dw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х10
Вес, кг.
1.42
Описание товара Картридж лазерный Canon 057 H (3010C002) черный
Черный картридж повышенной емкости, совместим с принтерами i-SENSYS LBP228x, i-SENSYS LBP226dw, i-SENSYS LBP223dw, i-SENSYS MF449x, i-SENSYS MF446x, i-SENSYS MF445dw, i-SENSYS MF443dw. Примерный ресурс - 10 000 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw, MF443dw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Черный картридж повышенной емкости, совместим с принтерами i-SENSYS LBP228x, i-SENSYS LBP226dw, i-SENSYS LBP223dw, i-SENSYS MF449x, i-SENSYS MF446x, i-SENSYS MF445dw, i-SENSYS MF443dw. Примерный ресурс - 10 000 страниц
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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