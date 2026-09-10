Фотобарабан Brother DR213CL
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Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388809
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х34х21
Вес, кг.
1.8
Описание товара Фотобарабан Brother DR213CL
Блок фотобарабана Brother DR213CL обеспечит продолжительную и высококачественную печать на офисных или домашних многофункциональных устройствах. Ресурса достаточно на 18 000 страниц, в комплекте поставляется 4 сменных элемента для фотобарабана Brother DR213CL. С этим изделием можно не переживать, что принтер перестанет печатать. Своевременная замена блока фотобарабана позволит существенно продлить срок службы принтеров с разными типами печати. Блок фотобарабана Brother DR213CL совместим с такими многофункциональными устройствами: Brother MFC-L3770CDW, Brother HL-L3230CDW, Brother DCP-L3550CDW.
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Блок фотобарабана Brother DR213CL обеспечит продолжительную и высококачественную печать на офисных или домашних многофункциональных устройствах. Ресурса достаточно на 18 000 страниц, в комплекте поставляется 4 сменных элемента для фотобарабана Brother DR213CL. С этим изделием можно не переживать, что принтер перестанет печатать. Своевременная замена блока фотобарабана позволит существенно продлить срок службы принтеров с разными типами печати. Блок фотобарабана Brother DR213CL совместим с такими многофункциональными устройствами: Brother MFC-L3770CDW, Brother HL-L3230CDW, Brother DCP-L3550CDW.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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