Картридж Kyocera TK-5270C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196473
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х11
Вес, г.
440
Описание товара Картридж Kyocera TK-5270C
Оригинальный лазерный картридж Kyocera TK-5270C — это надежное решение для обеспечения высокого качества печати на принтерах и МФУ Kyocera. Он гарантирует четкий текст и яркие изображения с точной цветопередачей. Разработанный специально для моделей Kyocera ECOSYS M6230cdn, M6230cidn и M6630cidn, этот картридж обеспечивает бесперебойную работу печатающего устройства и экономичный расход тонера. Ресурс картриджа составляет 6000 страниц , что делает его выгодным выбором для офисного использования. Kyocera TK-5270C — это качество, надёжность и стабильно чёткая печать без размытия и осыпания тонера.
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Оригинальный лазерный картридж Kyocera TK-5270C — это надежное решение для обеспечения высокого качества печати на принтерах и МФУ Kyocera. Он гарантирует четкий текст и яркие изображения с точной цветопередачей. Разработанный специально для моделей Kyocera ECOSYS M6230cdn, M6230cidn и M6630cidn, этот картридж обеспечивает бесперебойную работу печатающего устройства и экономичный расход тонера. Ресурс картриджа составляет 6000 страниц , что делает его выгодным выбором для офисного использования. Kyocera TK-5270C — это качество, надёжность и стабильно чёткая печать без размытия и осыпания тонера.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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