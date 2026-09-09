Фотобарабан HP 120 W1120A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179
Цвет
многоцветный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 318778
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х18
Вес, г.
600
Описание товара Фотобарабан HP 120 W1120A
Печатайте деловые документы с выделенными элементами и яркие полноцветные рекламные материалы. Оригинальные блоки фотобарабана HP предназначены для компактных лазерных принтеров HP, используемых дома и в офисах.
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Печатайте деловые документы с выделенными элементами и яркие полноцветные рекламные материалы. Оригинальные блоки фотобарабана HP предназначены для компактных лазерных принтеров HP, используемых дома и в офисах.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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