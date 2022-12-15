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Картридж Brother TN-2375 для Brother HLL2300/2340/2360/2365/DCPL2500/2520/2560/MFC2700/2720/2740, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Brother TN-2375 для Brother HLL2300/2340/2360/2365/DCPL2500/2520/2560/MFC2700/2720/2740, черный

1 Отзывы
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Картридж Brother TN2375 для Brother HLL2300/2340/2360/2365/DCPL2500/2520/2560/MFC2700/2720/2740, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
14 130 руб.  19 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167912
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
37х17х11
Вес, г.
690

Описание товара Картридж Brother TN-2375 для Brother HLL2300/2340/2360/2365/DCPL2500/2520/2560/MFC2700/2720/2740, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2600 страниц

Отзывы о товаре Картридж Brother TN-2375 для Brother HLL2300/2340/2360/2365/DCPL2500/2520/2560/MFC2700/2720/2740, черный

15.12.2022
Евгений

Достоинства:
Оригинальный картридж. Работает отлично.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Цена за оригинал очень даже порадовала



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2600 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.12.2022
Евгений

Достоинства:
Оригинальный картридж. Работает отлично.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Цена за оригинал очень даже порадовала


Картридж Brother TN-2375 для Brother HLL2300/2340/2360/2365/DCPL2500/2520/2560/MFC2700/2720/2740, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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