Картридж лазерный Xerox 106R03532 черный (10500стр.) для Xerox VersaLink C400/ C405
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
500
Описание товара Картридж лазерный Xerox 106R03532 черный (10500стр.) для Xerox VersaLink C400/ C405
Картридж лазерный Xerox 106R03532 черный (10500стр.) для Xerox VersaLink C400/ C405
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10500
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Xerox 106R03532 черный (10500стр.) для Xerox VersaLink C400/ C405
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Картридж лазерный Xerox 106R03532 черный (10500стр.) для Xerox VersaLink C400/ C405 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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