Картридж Xerox 006R04388 Cyan

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585702
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04388 представляет собой аксессуар, отличительной особенностью которого является молниеносное высыхание чернил, что является гарантом формирования исключительно детализированных и насыщенных символов. Универсальность – еще одно неоспоримое и весомое достоинство представленной модели, ведь при ее непосредственном участии у вас не возникнет трудностей с получением листовок, документов и памяток. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04388 по достоинству оценят самые бережливые пользователи, которые не привыкли расходовать массу средств на обслуживание печатающего устройства. Так, ресурса аксессуара достаточно, чтобы напечатать порядка 1500 страниц формата А4. Его последующая установка возможна как в домашние, так и офисные принтеры Xerox C230.
Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04388 представляет собой аксессуар, отличительной особенностью которого является молниеносное высыхание чернил, что является гарантом формирования исключительно детализированных и насыщенных символов. Универсальность – еще одно неоспоримое и весомое достоинство представленной модели, ведь при ее непосредственном участии у вас не возникнет трудностей с получением листовок, документов и памяток. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04388 по достоинству оценят самые бережливые пользователи, которые не привыкли расходовать массу средств на обслуживание печатающего устройства. Так, ресурса аксессуара достаточно, чтобы напечатать порядка 1500 страниц формата А4. Его последующая установка возможна как в домашние, так и офисные принтеры Xerox C230.
Картридж Xerox 006R04388 Cyan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Xerox 006R04388 Cyan