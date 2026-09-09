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Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл

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Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311675
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
16

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл

Колеса оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете, мягкое покрытие для ламината (термоэластопласт). Масса: 20,5 кг. Габариты: 97х33х55 см. Ширина сиденья: 55 см.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Колеса оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете, мягкое покрытие для ламината (термоэластопласт). Масса: 20,5 кг. Габариты: 97х33х55 см. Ширина сиденья: 55 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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