Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 301785
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х4
Вес, г.
50
Описание товара Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray
Переходник Satechi Aluminum Type-C To Gigabit Ethernet Adapter позволит подключить ваш MacBook или любой другой ПК, поддерживающий интерфейс USB тип C, к высокоскоростному Ethernet-соединению. Это позволит выходить вам в сеть, используя проводное подключение, которое поддерживает скорость 1 Гбит/с. Интерфейс USB-C совместим с Thunderbolt третьего поколения и обеспечивает высокую скорость обмена данными.
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Переходник Satechi Aluminum Type-C To Gigabit Ethernet Adapter позволит подключить ваш MacBook или любой другой ПК, поддерживающий интерфейс USB тип C, к высокоскоростному Ethernet-соединению. Это позволит выходить вам в сеть, используя проводное подключение, которое поддерживает скорость 1 Гбит/с. Интерфейс USB-C совместим с Thunderbolt третьего поколения и обеспечивает высокую скорость обмена данными.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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