Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%500 руб. 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365727
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
45
Описание товара Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449
Адаптер USB Ethernet. Модель адаптера KS-is KS-449 подключает компьютер или Raspberry Pi 3 к маршрутизатору, модему или сетевому коммутатору для сетевого подключения Fast Ethernet (100 Мбит/сек). Подключите USB-адаптер Ethernet к Вашему ноутбуку, нетбуку без порта Ethernet.
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Адаптер USB Ethernet. Модель адаптера KS-is KS-449 подключает компьютер или Raspberry Pi 3 к маршрутизатору, модему или сетевому коммутатору для сетевого подключения Fast Ethernet (100 Мбит/сек). Подключите USB-адаптер Ethernet к Вашему ноутбуку, нетбуку без порта Ethernet.
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