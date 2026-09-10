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Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449

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Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449 - фото 1
Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449 - фото 1
  • Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
500 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365727
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Характеристики

Бренд
KS-is
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
45

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449

Адаптер USB Ethernet. Модель адаптера KS-is KS-449 подключает компьютер или Raspberry Pi 3 к маршрутизатору, модему или сетевому коммутатору для сетевого подключения Fast Ethernet (100 Мбит/сек). Подключите USB-адаптер Ethernet к Вашему ноутбуку, нетбуку без порта Ethernet.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet KS-is KS-449




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Характеристики
Бренд
KS-is
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Адаптер USB Ethernet. Модель адаптера KS-is KS-449 подключает компьютер или Raspberry Pi 3 к маршрутизатору, модему или сетевому коммутатору для сетевого подключения Fast Ethernet (100 Мбит/сек). Подключите USB-адаптер Ethernet к Вашему ноутбуку, нетбуку без порта Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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