Картридж лазерный Canon 055 H BK 3020C002 черный (7600стр.) для Canon MF746Cx/MF744Cdw/MF742Cdw/LBP664Cx/663Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP663Cdw, Canon LBP664Cx, Canon MF742Cdw, Canon MF744Cdw, Canon MF746Cx, Canon i-SENSYS MF742Cdw, Canon i-SENSYS MF744Cdw, Canon i-SENSYS MF746Cx, LBP664Cx LBP664, MF742Cdw MF742, MF744, MF744Cdw, MF746Cx MF746, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663 MF742Cdw MF742 MF744 MF744Cdw MF746Cx MF746 LBP664Cx LBP664
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258951
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP663Cdw, Canon LBP664Cx, Canon MF742Cdw, Canon MF744Cdw, Canon MF746Cx, Canon i-SENSYS MF742Cdw, Canon i-SENSYS MF744Cdw, Canon i-SENSYS MF746Cx, LBP664Cx LBP664, MF742Cdw MF742, MF744, MF744Cdw, MF746Cx MF746, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663 MF742Cdw MF742 MF744 MF744Cdw MF746Cx MF746 LBP664Cx LBP664
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х12
Вес, г.
940
Описание товара Картридж лазерный Canon 055 H BK 3020C002 черный (7600стр.) для Canon MF746Cx/MF744Cdw/MF742Cdw/LBP664Cx/663Cdw
Картридж лазерный Canon 055 H BK 3020C002 черный (7600стр.) для Canon MF746Cx/MF744Cdw/MF742Cdw/LBP664Cx/663Cdw
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP663Cdw, Canon LBP664Cx, Canon MF742Cdw, Canon MF744Cdw, Canon MF746Cx, Canon i-SENSYS MF742Cdw, Canon i-SENSYS MF744Cdw, Canon i-SENSYS MF746Cx, LBP664Cx LBP664, MF742Cdw MF742, MF744, MF744Cdw, MF746Cx MF746, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663 MF742Cdw MF742 MF744 MF744Cdw MF746Cx MF746 LBP664Cx LBP664
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Canon 055 H BK 3020C002 черный (7600стр.) для Canon MF746Cx/MF744Cdw/MF742Cdw/LBP664Cx/663Cdw
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Canon 055 H BK 3020C002 черный (7600стр.) для Canon MF746Cx/MF744Cdw/MF742Cdw/LBP664Cx/663Cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 055 H BK 3020C002 черный (7600стр.) для Canon MF746Cx/MF744Cdw/MF742Cdw/LBP664Cx/663Cdw