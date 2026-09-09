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Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml)

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Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233311
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
1050, 1050A, 1510, 2000, 2050, 2050A, 2050s, 2054A, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, HP Business InkJet 1000D, HP Business InkJet 3000, HP Business InkJet 3000dtn, HP Business InkJet 3000n, HP DesignJet 1000CSE, HP DesignJet 1000CXi, HP DesignJet 1050, HP DesignJet 1050C, HP DesignJet 1050C Plus, HP DesignJet 1055, HP DesignJet 1055CM, HP DesignJet 1055CM Plus, HP DeskJet 1050A, HP DeskJet 1050C, HP DeskJet 2050 All-in-One, HP DeskJet 2050A All-in-One, HP DeskJet 2050s, HP DeskJet 3000, HP DeskJ
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
76

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml)

Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml)

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
1050, 1050A, 1510, 2000, 2050, 2050A, 2050s, 2054A, 3000, 3050, 3050A, 3052A, 3054A, HP Business InkJet 1000D, HP Business InkJet 3000, HP Business InkJet 3000dtn, HP Business InkJet 3000n, HP DesignJet 1000CSE, HP DesignJet 1000CXi, HP DesignJet 1050, HP DesignJet 1050C, HP DesignJet 1050C Plus, HP DesignJet 1055, HP DesignJet 1055CM, HP DesignJet 1055CM Plus, HP DeskJet 1050A, HP DeskJet 1050C, HP DeskJet 2050 All-in-One, HP DeskJet 2050A All-in-One, HP DeskJet 2050s, HP DeskJet 3000, HP DeskJ
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CH564 многоцветный для №122XL DeskJet 1050/2050/2050s (18ml) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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