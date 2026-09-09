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Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260

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Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Xerox
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249447
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
3225DNI 3225, 3260DI 3260, 3260DNI, WorkCentre 3215, Xerox Phaser 3052NI, Xerox Phaser 3052NI 3052
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х14
Вес, кг.
1.57

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260

Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
3225DNI 3225, 3260DI 3260, 3260DNI, WorkCentre 3215, Xerox Phaser 3052NI, Xerox Phaser 3052NI 3052
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-PH3260X 106R02782 черный (6000стр.) для Xerox Ph 3052/3052NI/3260 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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