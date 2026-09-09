Картридж HP CN046AE для HP OJ Pro 8100/8600, голубой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
8100, 8600
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
78
Описание товара Картридж HP CN046AE для HP OJ Pro 8100/8600, голубой
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества. Ресурс - 1500 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
8100, 8600
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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