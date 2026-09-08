Top.Mail.Ru
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 137967
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295990404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Future Legend, Diamond Dogs, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing (Reprise), Rebel Rebel, Rock ‘n’ Roll With Me, We Are The Dead, 1984, Big Brother, Chant Of The Ever Circling Skeletal Family
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка

Track List

A1Future Legend1:00
A2Diamond Dogs5:50
A3Sweet Thing3:29
A4Candidate2:39
A5Sweet Thing (Reprise)2:32
A6Rebel Rebel4:21
B1Rock 'N Roll With Me3:54
B2We Are The Dead4:48
B319843:24
B4Big Brother3:25
B5Chant Of The Ever Circling Skeletal Family1:48

Отзывы о товаре David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295990404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Future Legend, Diamond Dogs, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing (Reprise), Rebel Rebel, Rock ‘n’ Roll With Me, We Are The Dead, 1984, Big Brother, Chant Of The Ever Circling Skeletal Family
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Future Legend1:00
A2Diamond Dogs5:50
A3Sweet Thing3:29
A4Candidate2:39
A5Sweet Thing (Reprise)2:32
A6Rebel Rebel4:21
B1Rock 'N Roll With Me3:54
B2We Are The Dead4:48
B319843:24
B4Big Brother3:25
B5Chant Of The Ever Circling Skeletal Family1:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...