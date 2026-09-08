David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137967
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295990404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Future Legend, Diamond Dogs, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing (Reprise), Rebel Rebel, Rock ‘n’ Roll With Me, We Are The Dead, 1984, Big Brother, Chant Of The Ever Circling Skeletal Family
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Diamond Dogs (0190295990404) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Future Legend
|1:00
|A2
|Diamond Dogs
|5:50
|A3
|Sweet Thing
|3:29
|A4
|Candidate
|2:39
|A5
|Sweet Thing (Reprise)
|2:32
|A6
|Rebel Rebel
|4:21
|B1
|Rock 'N Roll With Me
|3:54
|B2
|We Are The Dead
|4:48
|B3
|1984
|3:24
|B4
|Big Brother
|3:25
|B5
|Chant Of The Ever Circling Skeletal Family
|1:48
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295990404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Future Legend, Diamond Dogs, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing (Reprise), Rebel Rebel, Rock ‘n’ Roll With Me, We Are The Dead, 1984, Big Brother, Chant Of The Ever Circling Skeletal Family
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Future Legend
|1:00
|A2
|Diamond Dogs
|5:50
|A3
|Sweet Thing
|3:29
|A4
|Candidate
|2:39
|A5
|Sweet Thing (Reprise)
|2:32
|A6
|Rebel Rebel
|4:21
|B1
|Rock 'N Roll With Me
|3:54
|B2
|We Are The Dead
|4:48
|B3
|1984
|3:24
|B4
|Big Brother
|3:25
|B5
|Chant Of The Ever Circling Skeletal Family
|1:48
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