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Виниловая пластинка Iron Maiden, Killers (0825646252428)

Артикул: 98974
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Виниловая Пластинка Iron Maiden Killers
1 490 руб. 
1 930 руб. 
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Артикул: 98974
В наличии
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Коллекция IRON MAIDEN
filter_noneТовар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646252428
ИсполнительIron Maiden
Альбом (сингл)KILLERS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза19.09.2014

Track List

A1The Ides Of March1:48
A2Wrathchild2:54
A3Murders In The Rue Morgue4:14
A4Another Life3:22
A5Genghis Khan3:02
A6Innocent Exile3:50
B1Killers4:58
B2Prodigal Son6:05
B3Purgatory3:18
B4Drifter4:47


Теги товара: Iron Maiden.


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Виниловая пластинка Iron Maiden, Killers (0825646252428) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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