Виниловая пластинка Iron Maiden, Killers (0825646252428)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646252428
|Исполнитель
|Iron Maiden
|Альбом (сингл)
|KILLERS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|19.09.2014
|A1
|The Ides Of March
|1:48
|A2
|Wrathchild
|2:54
|A3
|Murders In The Rue Morgue
|4:14
|A4
|Another Life
|3:22
|A5
|Genghis Khan
|3:02
|A6
|Innocent Exile
|3:50
|B1
|Killers
|4:58
|B2
|Prodigal Son
|6:05
|B3
|Purgatory
|3:18
|B4
|Drifter
|4:47
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