Iron Maiden - The Book Of Souls: Live Chapter (0190295760878) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS LIVE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 153873
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
Коллекция IRON MAIDEN
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитIron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитIron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитIron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитIron Maiden - A Matter Of Life And Death (0190295851958) винилов...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитIron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) винилова...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитIron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пласт...
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295760878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS LIVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If Eternity Should Fail (Live at Qudos Bank Arena, Sydney, Australia - Friday 6th May 2016), Speed of Light (Live at Grandwest Arena, Cape Town, South Africa - Wednesday 18th May 2016), Wrathchild (Live at 3 Arena, Dublin, Ireland - Saturday 6th May 2017), Children of the Damned (Live at Bell Center, Montreal, Canada - Friday 1st April 2016), Death or Glory (Live at Wroclaw Stadium, Wroclaw, Poland - Sunday 3rd July 2016), The Red and the Black (Live at Ryogoku Kokugikan, Tokyo, Japan - Thursday
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - The Book Of Souls: Live Chapter (0190295760878) виниловая пластинка
Track List
|A1
|If Eternity Should Fail
|7:46
|A2
|Speed Of Light
|5:08
|A3
|Wrathchild
|2:59
|A4
|Children Of The Damned
|5:14
|B1
|Death Or Glory
|5:15
|B2
|The Red And The Black
|13:17
|C1
|The Trooper
|4:05
|C2
|Powerslave
|7:31
|D1
|The Great Unknown
|6:50
|D2
|The Book Of Souls
|10:49
|E1
|Fear Of The Dark
|7:34
|E2
|Iron Maiden
|6:05
|F1
|The Number Of The Beast
|5:06
|F2
|Blood Brothers
|7:35
|F3
|Wasted Years
|5:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRoxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) винилова...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пласти...
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295760878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS LIVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If Eternity Should Fail (Live at Qudos Bank Arena, Sydney, Australia - Friday 6th May 2016), Speed of Light (Live at Grandwest Arena, Cape Town, South Africa - Wednesday 18th May 2016), Wrathchild (Live at 3 Arena, Dublin, Ireland - Saturday 6th May 2017), Children of the Damned (Live at Bell Center, Montreal, Canada - Friday 1st April 2016), Death or Glory (Live at Wroclaw Stadium, Wroclaw, Poland - Sunday 3rd July 2016), The Red and the Black (Live at Ryogoku Kokugikan, Tokyo, Japan - Thursday
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|If Eternity Should Fail
|7:46
|A2
|Speed Of Light
|5:08
|A3
|Wrathchild
|2:59
|A4
|Children Of The Damned
|5:14
|B1
|Death Or Glory
|5:15
|B2
|The Red And The Black
|13:17
|C1
|The Trooper
|4:05
|C2
|Powerslave
|7:31
|D1
|The Great Unknown
|6:50
|D2
|The Book Of Souls
|10:49
|E1
|Fear Of The Dark
|7:34
|E2
|Iron Maiden
|6:05
|F1
|The Number Of The Beast
|5:06
|F2
|Blood Brothers
|7:35
|F3
|Wasted Years
|5:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Iron Maiden - The Book Of Souls: Live Chapter (0190295760878) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Iron Maiden - The Book Of Souls: Live Chapter (0190295760878) виниловая пластинка