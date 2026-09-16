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Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка

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Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Four Seasons
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Four Seasons
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Mean You, All of You, Spring Is Here, Star Eyes, If I Were a Bell, Summertime, Autumn Leaves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Mean You, All of You, Spring Is Here, Star Eyes, If I Were a Bell, Summertime, Autumn Leaves

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Four Seasons
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Mean You, All of You, Spring Is Here, Star Eyes, If I Were a Bell, Summertime, Autumn Leaves
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Mean You, All of You, Spring Is Here, Star Eyes, If I Were a Bell, Summertime, Autumn Leaves
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Four Seasons (40th Anniversary) (8719262038394) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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