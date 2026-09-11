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Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000)

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Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 1
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 2
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 3
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 4
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 5
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 6
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 7
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 8
Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81872
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
39х13х12
Вес, кг.
3.39

Описание товара Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000)

Угловая шлифмашина, мощность 1550 Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 2.5 кг



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина Metabo WEV 15-125 Quick (600468000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Угловая шлифмашина, мощность 1550 Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 2.5 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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