Углошлифовальная машина Metabo W 13-125 Quick 1350Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм (603627000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706815
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11.5
Длина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х13
Вес, кг.
3.2
Описание товара Углошлифовальная машина Metabo W 13-125 Quick 1350Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм (603627000)
Двигатель Metabo Marathon, оборудованный запатентованной системой защиты от проникновения пыли, отличается высоким крутящим моментом и повышенной устойчивостью к интенсивным нагрузкам. Система Metabo M-Quick упрощает смену оснастки без использования инструментов.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11.5
Длина, см
36
Страна производитель
Китай
Двигатель Metabo Marathon, оборудованный запатентованной системой защиты от проникновения пыли, отличается высоким крутящим моментом и повышенной устойчивостью к интенсивным нагрузкам. Система Metabo M-Quick упрощает смену оснастки без использования инструментов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Metabo W 13-125 Quick 1350Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм (603627000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Metabo W 13-125 Quick 1350Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм (603627000)