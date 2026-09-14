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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый

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Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 1
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 2
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 3
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 4
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
металл
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 1
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 2
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 3
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 4
  • Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730683
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
3
Насадки
Венчик для взбивания; Лопатка для смешивания; Крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х29
Вес, кг.
11.8

Описание товара Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый

Миксер KitchenAid – это незаменимый помощник на вашей кухне, который объединяет в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот планетарный миксер отличается прочным пластиковым корпусом белого цвета, что придает ему элегантный и современный вид. Оснащен мощным двигателем на 300 Вт и чашей объемом 4.8 литра из прочного металла, что обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к износу. Миксер предлагает 10 скоростей, позволяя точно регулировать скорость в зависимости от ваших нужд, будь то замешивание теста или взбивание сливок. В комплекте идут три насадки, которые облегчат выполнение различных кулинарных задач. Благодаря весу в 12 кг, миксер обладает отличной устойчивостью во время работы. Длина сетевого шнура составляет 0,9 метра, обеспечивая достаточно свободы для размещения на кухне. Хотя в нем отсутствует импульсный режим, его производительность и надежность компенсируют этот нюанс. Бренд KitchenAid зарекомендовал себя как лидер на рынке бытовой техники, подарив миру простые в использовании и долговечные устройства для домашнего использования.

Отзывы о товаре Миксер планетарный KitchenAid Artisan 5KSM125EPL бежевый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
0.9
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4.8 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
Венчик для взбивания; Лопатка для смешивания; Крюк для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер KitchenAid – это незаменимый помощник на вашей кухне, который объединяет в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Этот планетарный миксер отличается прочным пластиковым корпусом белого цвета, что придает ему элегантный и современный вид. Оснащен мощным двигателем на 300 Вт и чашей объемом 4.8 литра из прочного металла, что обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к износу. Миксер предлагает 10 скоростей, позволяя точно регулировать скорость в зависимости от ваших нужд, будь то замешивание теста или взбивание сливок. В комплекте идут три насадки, которые облегчат выполнение различных кулинарных задач. Благодаря весу в 12 кг, миксер обладает отличной устойчивостью во время работы. Длина сетевого шнура составляет 0,9 метра, обеспечивая достаточно свободы для размещения на кухне. Хотя в нем отсутствует импульсный режим, его производительность и надежность компенсируют этот нюанс. Бренд KitchenAid зарекомендовал себя как лидер на рынке бытовой техники, подарив миру простые в использовании и долговечные устройства для домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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