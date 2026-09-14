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Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый

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Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 1
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 2
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 3
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 4
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 5
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 6
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 7
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 8
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 9
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 10
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 11
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 12
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 13
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 14
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 15
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 16
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 17
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 18
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 19
Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
алюминий
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
10
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 1
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 2
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 3
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 4
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 5
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 6
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 7
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 8
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 9
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 10
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 11
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 12
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 13
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 14
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 15
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 16
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 17
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 18
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 19
  • Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730593
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
алюминий
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х29
Вес, кг.
12.5

Описание товара Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый

Миксер Smeg - это стильное и функциональное решение для вашей кухни, сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Данный планетарный миксер обладает мощностью 1000 Вт, что обеспечивает быстрое и эффективное смешивание ингредиентов. Изготовленный из высококачественного алюминия, корпус устройства отличается прочностью и долговечностью, а изысканный бежевый цвет придаёт ему утончённый вид. Миксер оснащён чашей из нержавеющей стали объёмом 4.8 литра, что позволяет готовить как небольшие, так и большие порции блюд. Материал чаши гарантирует долговечность и простоту в уходе, а также устойчивость к появлению ржавчины и пятен. Smeg предлагает 10 различных скоростей работы, благодаря чему вы сможете подобрать оптимальный режим для различных кулинарных задач, будь то замешивание теста, взбивание крема или приготовление соусов. В комплект также входят 4 насадки, которые расширяют возможности использования миксера: крюк для теста, венчик для взбивания, лопатка и насадка для смешивания. Эти насадки сделают процесс приготовления удобным и профессиональным. Кроме того, длина сетевого шнура составляет 1 метр, что достаточно для комфортного размещения устройства на вашей кухне. Этот миксер от бренда Smeg, произведенный в Китае, станет надёжным помощником в приготовлении ваших любимых блюд, сочетая в себе качество, функциональность и стиль.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Smeg SMF05CREU кремовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
алюминий
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
10
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.8 л
Количество насадок
4
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Smeg - это стильное и функциональное решение для вашей кухни, сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Данный планетарный миксер обладает мощностью 1000 Вт, что обеспечивает быстрое и эффективное смешивание ингредиентов. Изготовленный из высококачественного алюминия, корпус устройства отличается прочностью и долговечностью, а изысканный бежевый цвет придаёт ему утончённый вид. Миксер оснащён чашей из нержавеющей стали объёмом 4.8 литра, что позволяет готовить как небольшие, так и большие порции блюд. Материал чаши гарантирует долговечность и простоту в уходе, а также устойчивость к появлению ржавчины и пятен. Smeg предлагает 10 различных скоростей работы, благодаря чему вы сможете подобрать оптимальный режим для различных кулинарных задач, будь то замешивание теста, взбивание крема или приготовление соусов. В комплект также входят 4 насадки, которые расширяют возможности использования миксера: крюк для теста, венчик для взбивания, лопатка и насадка для смешивания. Эти насадки сделают процесс приготовления удобным и профессиональным. Кроме того, длина сетевого шнура составляет 1 метр, что достаточно для комфортного размещения устройства на вашей кухне. Этот миксер от бренда Smeg, произведенный в Китае, станет надёжным помощником в приготовлении ваших любимых блюд, сочетая в себе качество, функциональность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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